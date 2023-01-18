Как изменились звезды сериала «Папины дочки» за десять лет

Премьера очередного сезона состоится в этом году. Кто из любимых актеров останется в ситкоме, его создатели до последнего держат в секрете.

Создатели «Папиных дочек» объявили о возвращении ситкома спустя десять лет. За это время главные актрисы не просто повзрослели — кто-то обзавелся своей семьей, кто-то успел даже развестись, кто-то активно строит карьеру. Издание KP.RU рассказало, как сейчас живут исполнительницы главных ролей и кого уже скоро зрители снова увидят на экране.

Мирослава Карпович (Маша Васнецова)

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фото: www.globallookpress.com / Anna Salynskaya

Сложно поверить, но самой старшей дочери из семьи Васнецовых уже 36. За последние годы в шоу-бизнесе обсуждали не столько карьеру актрисы, сколько личную жизнь. Девушка не сильно старалась ее афишировать, но от внимания журналистов отделаться было непросто, почти невозможно, потому что актриса посягнула на одного из главных героев-любовников страны — Павла Прилучного.

Сначала артисты были просто партнерами по спектаклю «Косметика врага», но, как говорится, завертелось-закрутилось. Однако молодые люди так ни разу официально и не признались общественности в романе. Мирослава, возможно, этого и хотела, но Прилучный после скандального развода с Муцениеце, видимо, был к этому не готов. А потом и вовсе женился на другой.

В профессиональной же жизни Мирославы за прошедшие годы было всего семь проектов. Но, к счастью, у знаменитости появится еще одна возможность заявить о себе благодаря продолжению сериала.

Анастасия Сиваева (Даша Васнецова)

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

После длительных съемок главный гот многодетной семьи как-то исчезла из виду: никаких громких проектов и киноработ. Зритель, казалось, навсегда потерял девушку из виду, но нет: 31-летняя Настя, скорее всего, в сериал вернется. По крайней мере, на это очень надеются ее поклонники, которые постоянно спрашивают ее о съемках в соцсетях. Но знаменитость упорно молчит и лишь радует подписчиков красивыми видами на фоне летних пейзажей другой страны. Кстати, комментируя последний пост актрисы, актер Андрей Леонов напомнил ей, что она — все еще его экранная дочь.

Дарья Мельникова (Женя Васнецова)

Фото: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Из юной пацанки, которая спала и видела футбол, Дарья превратилась в прекрасного лебедя. Не успел зритель опомниться, как любимица выскочила замуж за актера Артура Смольянинова и дважды стала мамой. Правда, долгий декрет, как позже признавалась девушка, особой радости ей не принес. Несколько лет назад она вернулась в профессию, успела сняться в нескольких картинах, в том числе в остросюжетной военной драме «Гетеры майора Соколова».

В этом году актрису увидят в сериале «Король и Шут», где она сыграла жену рок-легенды Михаила «Горшка» Горшенева. Кинопроекты Дарья успешно совмещает с работой в Театре имени Ермоловой и находит время для подросших сыновей. С Артуром же пути «папиной дочки» разошлись, в 2021-м она объявила о расставании с ним.

Кстати, со своей героиней знаменитость, видимо, тоже попрощалась навсегда. Девушка ранее заявляла, что несколько лет участия в ситкоме оказались для нее «рабством», потому в сериале она, скорее всего, не появится.

Елизавета Арзамасова (Галина Сергеевна)

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

А вот увидеть на экране интеллектуалку из семьи Васнецовых у зрителя шансы есть — как же «Папины дочки» без Галины Сергеевны, которая заткнет за пояс самого профессора и поможет советом распоясавшимся сестрам. После чудесного преображения артистки, которая теперь уже законная жена Ильи Авербуха и молодая мама, сложно представить ее в том же образе.

Но Елизавета умеет чудесно перевоплощаться, как в театре, так и на экране. Это у нее прекрасно получалось еще до участия в ситкоме. К 27 годам на счету девушки уже более 30 ролей в кино и десятки — в театре, одна из последних работ — спектакль «Золушка», премьерный показ которого состоялся накануне Нового года во МХАТ имени Горького. Также Лиза успевает блистать на ледовых шоу своего супруга и выступать с концертами.

Екатерина Старшова (Пуговка)

Фото: Instagram* / toosad_katerinas

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Надежда увидеть самую маленькую любимицу на экране почти нет. Катя — одна из пяти экранных сестер, которая не стала делать карьеру в кино, а связала жизнь с медициной, получив соответствующую квалификацию в МГУ. Предположительно, сейчас 21-летняя «Пуговка» строит жизнь в Англии и возвращаться в Россию не собирается. Да и про свою роль девушка, по ее признаниям, не так сильно любит говорить, объяснив, что она — совсем уже не та девочка, которую видели на экране.

Как известно, сериал «Папины дочки» выходил на экраны с 2007 по 2013 годы, за это время вышло 20 сезонов ситкома, история собрала рекордные 1, 2 миллиардов просмотров. Новый же сезон, обещают создатели, зрители увидят в этом году. Предполагается, что главная история в нем развернется вокруг того самого «Веника», друга Даши Васнецовой.

В новых сериях актер Филипп Бледный предстанет в образе многодетного отца, тем самым повторив судьбу героя Андрея Леонова. Сам же актер будет появляться в сериале эпизодически. Более же подробную информацию об актерах и сюжете канал СТС, где выйдет продолжение, обещает рассказать позже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Елизавету Арзамасову сняли со спектакля во МХАТе, предположительно, из-за проблем со здоровьем.

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