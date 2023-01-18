В Японии оценили устойчивость российской экономики перед санкциями Запада

Японский журналист сделал неприятное для Запада заявление о неуязвимости России и ее жителях.

Ограничения, введенные западными странами, не смогли сломить экономическую систему РФ. Во многом гарантом стабильности стал менталитет россиян. Такое мнение выразил японский журналист Ватару Накамура в статье на портале Yahoo News Japan.

Автор не скрывает, что санкции Запада все-таки повлияли на Россию, но с серьезными трудностями, «которые представляют себе японцы», страна так и не столкнулась.

«Телевидение хорошо показывает ситуации, если „что-то происходит“, но не очень удачно, если „почти ничего не происходит“, поэтому подобное положение вещей практически не освещается», — написал Накамура.

По мнению журналиста, февральские и мартовские репортажи действительно могли создать впечатление, что экономика РФ сломается под гнетом Запада, однако этого не произошло. Страна успешно «подстроилась» под новые условия.

При этом, Россия оказалась единственной страной в октябрьском обзоре Международного валютного фонда, прогноз экономического роста которой пересмотрели в сторону повышения.

Также Ватару Накамура подчеркнул, что на устойчивость российской экономики положительно повлияли продолжающиеся торговые отношения с Индией и Китаем, растущий спрос на энергоносители, продовольственное самообеспечение и другие факторы.

Отдельно журналист отметил роль менталитета россиян. По результатам опросов, люди старше 40 лет считают, что происходящее не идет в сравнение с теми событиями, которые сложились после распада СССР. Именно поэтому настроения граждан РФ остаются стабильными.

«Это — один из примеров того, что оценка России по западным меркам — ошибочный подход», — подытожил японский журналист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как на фоне западных санкций России удалось увеличить свой бюджет.