«Он не остановится»: Павел Мамаев продолжает лишать Алану денег

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 23

Павел Мамаев отсудил у Аланы три миллиона

«Он не остановится»: Павел Мамаев продолжает лишать Алану денег

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Читайте нас в: Дзен Новости

Знаменитая парочка никак не может решить свои проблемы с имуществом.

Деление имущества и выяснение отношений между Павлом и Аланой Мамаевыми продолжается скандалами. Его высказывания о том, что он планирует оставить ее без всего, похоже, воплотились в жизнь.

Модель рассказала в своем личном блоге о том, что Павел все-таки отсудил у нее три миллиона рублей.

Известно, что изначально он претендовал на половину ее квартиры, автомобиля, и даже парковочного места. Мамаев планировал получить от нее 33 миллиона рублей.

«А так как им моя машина жить спокойно не давала, они рассчитывали, что в счет долга я отдам им Bentley. И как же упорно к этому шли… Но по итогам сегодняшнего заседания, с учетом всех обстоятельств, предоставленных моим адвокатом, суд вынес решение взыскать с меня всего три миллиона рублей», — написала Алана.

Но девушка добавила, что Мамаева на этом не остановить и он точно в скором времени попытается отобрать у их дочери квартиру.

Мамаева ждала супруга из колонии и встречала, когда его освободили досрочно. Через год семейная идиллия закончилась, потому что футболист увлекся новой пассией. Модель рассказала, что из-за этого она подала на развод.

После развода футболист закрутил роман с Надеждой Санько. В прошлом году влюбленные сыграли свадьбу и он заваливает избранницу дорогими подарками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Павел Мамаев намерен оставить бывшую жену и общего ребенка без жилья.

+1° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.87
0.21 74.59
0.33
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака

Последние новости

8:37
У мошенников появилась новая схема обмана
8:23
«Он не остановится»: Павел Мамаев продолжает лишать Алану денег
8:10
СБУ ликвидировала участника первых переговоров России и Украины
8:03
Антонов заявил о готовности России уничтожить любое американское оружие на Украине
8:00
🧙‍♀ Гороскоп на 19 января для всех знаков зодиака
7:46
Украинские боевики массово отказываются воевать

Сейчас читают

Военкор URA.RU объяснил, почему британские танки Challenger не принесут пользы Украине
"Постоянное занятие": многодетный отец Стычкин признался в алкоголизме
6 вещей, которые понижают наш IQ
«Каждый из них герой»: SHAMAN дал первое интервью после поездки в Донбасс

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023