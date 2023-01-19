«Он не остановится»: Павел Мамаев продолжает лишать Алану денег

Знаменитая парочка никак не может решить свои проблемы с имуществом.

Деление имущества и выяснение отношений между Павлом и Аланой Мамаевыми продолжается скандалами. Его высказывания о том, что он планирует оставить ее без всего, похоже, воплотились в жизнь.

Модель рассказала в своем личном блоге о том, что Павел все-таки отсудил у нее три миллиона рублей.

Известно, что изначально он претендовал на половину ее квартиры, автомобиля, и даже парковочного места. Мамаев планировал получить от нее 33 миллиона рублей.

«А так как им моя машина жить спокойно не давала, они рассчитывали, что в счет долга я отдам им Bentley. И как же упорно к этому шли… Но по итогам сегодняшнего заседания, с учетом всех обстоятельств, предоставленных моим адвокатом, суд вынес решение взыскать с меня всего три миллиона рублей», — написала Алана.

Но девушка добавила, что Мамаева на этом не остановить и он точно в скором времени попытается отобрать у их дочери квартиру.

Мамаева ждала супруга из колонии и встречала, когда его освободили досрочно. Через год семейная идиллия закончилась, потому что футболист увлекся новой пассией. Модель рассказала, что из-за этого она подала на развод.

После развода футболист закрутил роман с Надеждой Санько. В прошлом году влюбленные сыграли свадьбу и он заваливает избранницу дорогими подарками.

Ранее 5-tv.ru сообщал, почему Павел Мамаев намерен оставить бывшую жену и общего ребенка без жилья.