Британцы недовольны недостаточны финансированием вооруженных сил страны.

В британской армии разразился настоящий кризис — защищать Королевство такими темпами скоро будет некому. Число новобранцев за год снизилось на треть. Об этом пишет Daily Mail.

Желающих поступить на службу стало меньше на пять тысяч человек. Вместе с тем растет число тех, кто захотел покинуть армейские ряды. Темпы оттока личного состава выросли на 17 процентов.

Такую ситуацию связывают с последствиями пандемии и ростом инфляции. В сложившихся обстоятельствах бюджет на военные расходы в этом году повышать не будут, а значит, довольствие останется на прежнем уровне.

Не идет на пользу армии Великобритании поддержка Украины. Как на днях заявил начальник Генштаба, та же поставка танков Challenger 2 Киеву ослабит оборонный потенциал самого королевства.