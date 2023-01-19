В России предложили законодательно запретить выбрасывать отходы в канализацию

Участились коммунальные аварии из-за мусора в трубах.

В России хотят ввести ответственность за мусор в канализации. С такой инициативой намерен обратиться к Минстрою Российский экологический оператор.

Специалисты обеспокоены ситуацией, говорят, все чаще случаются крупные засоры, в которых виноваты жители многоквартирных домов. А дело в том, что в стоке оказываются неподходящие предметы. Ватные палочки, например, способны доставить коммунальщикам большие проблемы.

Растут и объемы — в Липецке за прошлый год извлекли более ста тонн мусора! В других регионах ситуация примерно такая же.

Тем временем некоторые эксперты уже засомневались, нужно ли вводить ответственность для граждан. Найти виновника засора и что-то доказать обычно сложно. Тем более во многих случаях такие неприятности возникают из-за незнания — поэтому жильцов нужно лучше информировать.