Больше не «за опыт»: стажерам в России начнут платить не ниже МРОТ

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Таких сотрудников ждет еще ряд изменений: от отпуска до длительности работы.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Стажерам в России начнут платить не ниже МРОТ

Стажеры в России больше не будут работать бесплатно. Даже начинающим специалистам теперь обязаны платить.

С 1 марта следующего года таким сотрудникам будет нужно оформлять срочный трудовой договор. Назначать им наставника и оплачивать их услуги не ниже МРОТ. Сейчас это чуть больше 27 тысяч рублей. А также отпуск и больничный.

Время работы войдет в трудовой стаж. При этом стажировка не может длиться более шести месяцев и должна соответствовать специальности кандидата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России в 2027 году увеличится до 28 935 рублей. Об этом на заседании правительства заявил министр финансов Антон Силуанов, уточнив, что рост составит 6,8% — на уровне прогнозного увеличения заработных плат в следующем году.

Министр отметил, что власти продолжат выполнение задачи, поставленной президентом, — довести МРОТ до 35 тысяч рублей к 2030 году. По его словам, повышение позволит ускорить рост доходов работников с небольшими заработками

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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