Энергокризис заставляет европейцев жертвовать самым необходимым

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Сообщается, что дефицит тепла уже привел к гибели граждан.

Фото, видео: Annette Riedl / ТАСС; 5-tv.ru

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Самой пострадавшей страной в результате энергокризиса оказалась Португалия. Там многие семьи сейчас буквально вынуждены выбирать, комнату какого ребенка отапливать, а какого — оставлять холодной.

Известно, что недостаток тепла уже стал причиной гибели граждан.

А в Германии из-за высоких цен на газ сильно страдает туристическая индустрия — многим владельцам отелей пришлось закрыть термальные купальни и некоторые закрытые бассейны.

Цены на их содержание выросли практически в девять раз за январь.

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Энергокризис заставляет европейцев жертвовать самым необходимым

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