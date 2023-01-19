Сальдо заявил об уничтожении 61-й бригады ВСУ в Соледаре
Врио губернатора Сальдо: боевики ВСУ, входившие в Херсон, почти полностью уничтожены в Соледаре
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Операция российских войск по взятию города завершилась 12 января.
Бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая входила в ноябре минувшего года в оставленный войсками РФ Херсон, почти целиком ликвидирована в Соледаре. Об этом заявил в беседе с РИА Новости врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
«Практически уничтожили 61-ую бригаду противника, которая с пафосом, под видеозаписи, входила в пустой Херсон в ноябре. Воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты», — сказал чиновник.
Операция армии России по взятию Соледара завершилась 12 января. Город важен для того, чтобы продолжать успешное наступление на донецком направлении. Территория расположена в центре оборонной линии Артемовск — Северск. Боевики ВСУ возвели здесь мощные оборонительные укрепления.
Артемовск находится на подконтрольной киевскому режиму части Донецкой народной республики (ДНР) к северу от Горловки. За город идут тяжелые сражения.
Россия продолжает проведение спецоперации в Донбассе в рамках демилитаризации и денацификации Украины. Ранее 5-tv.ru публиковал лучшее видео из зоны спецоперации за день.
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