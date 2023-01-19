Известный британский актер пропал в горах в Калифорнии
Звезда фильма «Чернокнижник» потерялся в горах во время во время путешествия с семьей
Фото: www.globallookpress.com / Ringo Chiu
Местные спасатели не могут приступить к поискам знаменитости из-за сложных погодных условий.
Британский актер Джулиан Сэндс, известный в частности по ролям в картинах «Что, если», Комната с видом», «Арахнофобия», «Чернокнижник», пропал в горах в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте канала CNN со ссылкой на пресс-секретаря департамента шерифа округа Сан-Бернардино.
В материале уточняется, что инцидент случился еще в пятницу, 13 января, в районе 19:30. Об исчезновении знаменитости сообщила его семья, вместе с которой знаменитость путешествовал по горной местности в районе Маунт-Балди.
Кроме звезды «Чернокнижника», в горах потерялся еще один турист — обоих сейчас ищут спасатели. Однако из-за сложных погодных условий спасательные бригады на время приостановили работы, для поиска пропавших задействована беспилотная техника.
Актер Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии.
Всего, по информации канала, за последние четыре недели на горе Болди и в ближайших окрестностях было проведено 14 спасательных миссий — спасти жизнь двум туристам поисковикам не удалось, они погибли в результате падения. Из-за нелетной погоды власти штата не рекомендуют путешествовать в горах даже опытным туристам.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавшего на Камчатке в метели гида на снегоходе нашли живым почти через сутки.
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