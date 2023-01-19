Известный британский актер пропал в горах в Калифорнии

Местные спасатели не могут приступить к поискам знаменитости из-за сложных погодных условий.

Британский актер Джулиан Сэндс, известный в частности по ролям в картинах «Что, если», Комната с видом», «Арахнофобия», «Чернокнижник», пропал в горах в штате Калифорния. Об этом сообщается на сайте канала CNN со ссылкой на пресс-секретаря департамента шерифа округа Сан-Бернардино.

В материале уточняется, что инцидент случился еще в пятницу, 13 января, в районе 19:30. Об исчезновении знаменитости сообщила его семья, вместе с которой знаменитость путешествовал по горной местности в районе Маунт-Балди.

Кроме звезды «Чернокнижника», в горах потерялся еще один турист — обоих сейчас ищут спасатели. Однако из-за сложных погодных условий спасательные бригады на время приостановили работы, для поиска пропавших задействована беспилотная техника.

Актер Джулиан Сэндс пропал в горах в Калифорнии. www.globallookpress.com / Hubert Boesl

Всего, по информации канала, за последние четыре недели на горе Болди и в ближайших окрестностях было проведено 14 спасательных миссий — спасти жизнь двум туристам поисковикам не удалось, они погибли в результате падения. Из-за нелетной погоды власти штата не рекомендуют путешествовать в горах даже опытным туристам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что пропавшего на Камчатке в метели гида на снегоходе нашли живым почти через сутки.