В Кремле призвали Украину быстрее показать готовность к принятию требований РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 69

Песков посоветовал Украине принять существование России, Путина и его требований

Фото, видео: Сергей Бобылев / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Официальный представитель Кремля также ответил на сомнения Зеленского о состоянии здоровья российского лидера.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил — чем быстрее киевский режим покажет свою готовность принять требования российской стороны, тем быстрее решится конфликт на территории Украины. Об этом официальный представитель Кремля сообщил во время диалога с журналистами.

Дмитрий Песков уверен, что требования России будут достигнуты в любом случае, и только после этого украинский народ сможет восстановить то, что разрушили своими действиями власти Незалежной.

«Чем раньше режим украинский проявит готовность учитывать требования России, которые будут достигнуты так или иначе, тем быстрее все закончится и тем быстрее народ Украины приступит к восстановлению после той трагедии, которую киевский режим устроил», — подчеркнул Песков.

В кремле также прокомментировали слова президента Украины Владимира Зеленского, который отказался от переговоров с российской стороной и аргументировал свое решение тем, что не уверен в том, что «президент РФ жив».

По словам Дмитрия Пескова, Россия и Путин — это кость в горле Украины и Зеленского. Официальный представитель Кремля уверил, что «Россия и Путин есть и будут», и Киеву следует поспешить принять этот факт.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал невозможными российско-украинские переговоры.

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В Кремле призвали Украину быстрее показать готовность к принятию требований РФ

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