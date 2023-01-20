Возвращение строптивых: Toyota первой возобновила поставки запчастей в Россию

Детали стали закупать тайно. Так, чтобы никто не узнал.

Владельцы автомобилей Toyota в России получат необходимые детали для своих машин. Как выяснили «Известия», японский концерн возобновил прямые поставки запчастей, которые не попадают под санкции. А если ограничения есть, как, например, на электронику — то дилерам разрешено использовать параллельный импорт.

Toyota, как и многие иностранные производители, прошлой весной приостановила свою деятельность в нашей стране — аргументом были проблемы с логистикой. В ответ Роспотребнадзор и общественные организации подали на японскую компанию в суд.