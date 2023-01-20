Почему Назарбаева госпитализировали и провели ему операцию на сердце

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Пресс-секретарь Укибай: угрозы жизни Назарбаева нет

Почему Назарбаева госпитализировали и провели ему операцию на сердце

Фото: www.globallookpress.com / Alexandr Altukhov

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Жизни и здоровью бывшего президента в настоящий момент ничего не угрожает.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Подробности о состоянии здоровья экс-главы государства сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в социальных сетях.

«Операция прошла успешно. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — отметил представитель бывшего политика.

Также сообщается, что операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре. Операцию проводил кардиохирург Юрий Пя.

По более ранним сообщениям казахстанской прессы, Назарбаев был госпитализирован на плановую операцию.

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