Почему Назарбаева госпитализировали и провели ему операцию на сердце

Жизни и здоровью бывшего президента в настоящий момент ничего не угрожает.

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев перенес операцию на сердце. Подробности о состоянии здоровья экс-главы государства сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай в социальных сетях.

«Операция прошла успешно. Сейчас он находится под наблюдением врачей», — отметил представитель бывшего политика.

Также сообщается, что операция проходила в Национальном научном кардиохирургическом центре. Операцию проводил кардиохирург Юрий Пя.

По более ранним сообщениям казахстанской прессы, Назарбаев был госпитализирован на плановую операцию.