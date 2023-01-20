«Кракен» будет доминировать в Москве уже весной 2023-го

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Специалисты предупреждают: пришедший в Россию новый вариант коронавируса очень заразен.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Сухоруков; 5-tv.ru

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Самый заразный штам ковида «Кракен» будет доминировать в Москве уже к марту, а в мае полностью вытеснит всех своих предшественников. Такие выводы сделали математики.

Специально для «Известий» они построили модель распространения нового вида коронавируса. По их расчетам, на пике в столице будут фиксировать по пять тысяч зараженных в день.

Примерно, такие же прогнозы и у медиков. О том, что «Кракен», скорее всего, станет самым распространенным вариантом ковида в России, ранее заявили в Роспотребнадзоре. Но при этом отметили, что заболевание обычно протекает в легкой форме.

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