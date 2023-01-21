Донецкие врачи спасли мужчину, раненого осколком в сердце
Местный житель пострадал от обстрела украинских боевиков.
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Донецкие медики спасли местного жителя — с осколочным ранением в сердце. Мужчина работает водителем, его автобазу обстреляли украинские боевики.
Пациента доставили в больницу в состоянии клинической смерти. Когда удалось запустить сердце, кардиохирурги приступили к операции, они остановили кровотечение.
Выяснилось, что осколок не повредил важные сосуды, поэтому его пока не стали извлекать.
Мужчина идет на поправку и благодарит врачей, которые, буквально, вытащили его с того света.
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