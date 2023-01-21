«Как сбежавшие подростки»: астронавт из США женился в свой 93-й день рождения

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Бывший астронавт Олдрин Базз женился в 93 года на своей подруге

«Как сбежавшие подростки»: астронавт из США женился в свой 93-й день рождения

Фото: www.globallookpress.com / Luiz Rampelotto / EuropaNewswire

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Новая жена пенсионера младше него на 30 лет.

Хороша ли жизнь после 90 лет? На этот вопрос вам ответит бывший американский астронавт Базз Олдрин, который на днях отпраздновал шикарную свадьбу со своей подругой Анкой Фаур. Об этом он сообщил в своем блоге.

В свой 93-й день рождения американский пенсионер решил устроить церемонию бракосочетания в солнечном Лос-Анджелесе. Его избраннице, кстати, 63 года.

«В мой 93-й день рождения я рад сообщить, что моя давняя любовь, Анка Фаур, и я поженились. Мы связали себя священными узами брака на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и мы взволнованы, как сбежавшие от родителей подростки», — написал Базз Олдрин в личном блоге.

Кстати, в комментариях под фотографиями с церемонии многие отметили, что выглядят молодожены прекрасно. Особенно пользователи оценили ботинки бывшего астронавта.

Для Базза Олдрина это четвертый брак, он воспитывает трех детей от первого брака. Анка Фаур с 2019 года работает в принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC и занимает там должность вице-президента.

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«Как сбежавшие подростки»: астронавт из США женился в свой 93-й день рождения

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