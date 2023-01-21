Инфографика: какие товары нельзя обменять или вернуть

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 31

В магазин можно вернуть вещь, если соблюдены условия

Фото, видео: www.globallookpress.com / Harald Tittel; 5-tv.ru

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Продавцы всегда имеют право предъявить определенные требования. Что нужно знать?

Ежедневно миллионы покупателей по всей России совершают разнообразные покупки. Но многие сдают купленные вещи назад. В последнем случае причины могут быть самыми разными: товар разонравился, не подходит по своим характеристикам, в процессе использования выявился брак или просто вещь оказалось не нужна, а приобрели вы ее, поддавшись сиюминутной слабости или рекламе.

Большинство покупок можно обменять или вернуть, если соблюдены все условия. Продавцы имеют право предъявить определенные требования.

Например, чтобы не был испорчен товарный вид и не было следов использования.

Вернуть вещь можно, если не подошла:

  • по форме
  • по габаритам
  • по расцветке
  • по размеру
  • по комплектации

Самое главное помнить, что если магазин отказывает в возврате товаров без законных оснований — вы вправе обратиться в суд.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что почему Россию наводнил поддельный парфюм и чем он опасен.

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