Равенство и демократия: полиция Франции избила дубинками мужчин и женщин на протестах

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Полиция Франции избила дубинками мужчин и женщин на протестах

Фото, видео: IMAGO/xcitepress/Finn Becker / ТАСС; 5-tv.ru

В стране прошли крупнейшие акции протеста со времен «желтых жилетов». На улицы вышло более миллиона противников пенсионной реформы — преимущественно бюджетники.

Американцам сейчас главное не передавить на европейцев — те могут просто не выдержать. Во Франции крупнейшие со времен «желтых жилетов» акции протеста.

В четверг, 19 января, на улицы городов вышло более миллиона человек по всей стране. Были отменены железнодорожные и авиарейсы, почти остановилось парижское метро. Бастовать вышел каждый третий госслужащий, 70% учителей и преподавателей вузов.

Все из-за планов команды Макрона увеличить пенсионный возраст так, чтобы при стаже в 43 года можно было выйти на пенсию в 64, а без необходимого стажа — лишь в 67. Для мужчин и для женщин. Равенство ведь. Особо буйных будущих пенсионеров полиция разгоняла дубинками. Демократия ведь.

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