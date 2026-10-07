Почти семь тысяч подростков за неделю задержали во время протестов во Франции

Францию сегодня накрыла вторая волна школьных протестов. На улицах вновь тысячи митингующих, у них в руках камни и палки. С таким доисторическим оружием они официально выступают против низкого качества образования.

Поверить в это, честно говоря, очень просто. Вот на этих кадрах парижские старшеклассники пытаются вскрыть украденную канистру с бензином. Сложность в том, что на крышке стоит защита от детей. Так вот пятеро подростков так ее и не смогли преодолеть, образования явно не хватило.

Зато у этих массовых погромов в избытке сторонников. Вот этот мужчина в сером костюме — мэр французского Сен-Дени, учитывая низкую популярность властей Пятой республики, он прекрасно понимает, на чьей стороне сейчас быть выгоднее.

На французских улицах сегодня целый день работали корреспонденты «Известий»: в Париже Анастасия Рикеза, в Страсбурге Александр Гарден.

Париж будто поле битвы: вокруг раздаются взрывы петард, улицы наполняет слезоточивый газ. Митинги, начавшиеся в конце сентября, с каждым днем набирают обороты. Причина — школам не хватает финансирования: нет компьютеров, канцелярии, а главное — учителей.

К середине дня начинается мародерство. Люди напрасно заколачивали витрины магазинов, банков и кафе — вот вывернутые оконные рамы лежат на асфальте.

Школьники, студенты, а теперь кажется, и все, кому не лень, переворачивают Париж вверх дном. Из-за митингов в городе закрыто около двухсот учебных заведений.

Митинги, начавшиеся в конце сентября, с каждым днем набирают обороты. Причина: школам не хватает финансирования — нет компьютеров, канцелярии, а главное — учителей. Занятия по некоторым предметам просто не проводят.

«Мы ни в чем не уступим. Здесь мы боремся за достоинство!» — сказал Райан Рани, президент союза старшеклассников.

«Дальше дело за правительством — идти нам навстречу. Ремонтировать школы и повышать зарплаты учителям», — сказала Сюзанна Нейдам, президент Федерации общих студенческих ассоциаций (FAGE).

Пожар этого конфликта расколол даже французские власти — вот мэр парижского пригорода Сен-Дени по эту сторону барикад. В прошлый раз поддержал манифестантов, танцуя у горящего мусорного бака, теперь грудью закрывает их от полиции.

Не в состоянии решить проблему, министерство образования пугает школьников полицией. Но это не работает — почти 200 тысяч подростков сегодня не за партами, а на улицах.

В Страсбурге настоящие боестолкновения. Митингующие бросают в полицию камни, в ответ против них применяют слезоточивый газ. Ситуация становится все опаснее. С одной стороны улицы протестующие оттесняют полицию, с другой — появляются манифестанты с дубинками.

В какой-то момент из толпы летит петарда. Полиция бросается вперед, прорывая оцепление. Начинаются первые задержания.

За неделю почти семь тысяч подростков были задержаны полицией.

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