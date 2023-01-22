В Китае начались каникулы, приуроченные к Новому году

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Иван Обухов
Иван Обухов 18

В Китае при этом наступает не 2023 год, а 4270/

Фото, видео: www.globallookpress.com / Cfoto; 5-tv.ru

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В конце выпуска хочу лишь поздравить вас с Новым Годом, по Восточному календарю. Все, последний в январе, елку точно пора выбрасывать — никакого оправдания не осталось. В Китае при этом наступает не 2023 год, а 4270 год, у них свое летоисчисление, и это всегда следует держать в голове, когда мы в очередной раз будем говорить о глобализации.

Китайцы Новый год празднуют даже более широко, чем мы: у них официально две недели выходных, так что если вы не успели получить посылку с «Алиэкспресс», то до февраля надо будет подождать, а заодно — понять и простить.

Праздник этот традиционно семейный, за столом собирается родня из родных городов, много атрибутики красного цвета: на улицах красные фонарики, в домах красные бумажные узоры. Открытки дарят в красных конвертах, подарки — в красной бумаге. Ну и конечно — все дни массово запускают фейерверки.

Китайский Новый год всколыхнул эзотериков — по восточной традиции — символом 2023 года станет черный водяной кролик, зверь считается покровителем домашнего очага, и прогнозы сулят — что год должен быть спокойным, мягким, благоприятным для создания семьи и планирования детей.

Впрочем, предыдущий год Черного Кролика — 2011, ознаменовался цветными революциями на Ближнем Востоке и Северной Африке, началась гражданская война в Сирии и рванула Фукусима. Возможно, все это произошло потому, что в этих странах не верят в китайскую астрологию. А главное, жаль, что в нее не верят в США, которые раскачивали арабскую весну в 2011, Украину и Тайвань в 2023.

Уверен, в эти дни те, кто встречает Новый год по Восточному календарю, а таких — миллиарды, загадывают чтобы мир, спокойствие и благополучие были во всех семьях, на всей планете. Как желали и мы на наш Новый год. Возможно вселенная наконец нас всех услышит.

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