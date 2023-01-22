Расчеты гаубиц «Мста-С» нанесли удар по позициям ВСУ

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В результате обстрела были уничтожены несколько танков, БМП и пикапов противника.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Несколько танков, боевых машин пехоты и пикапов уничтожили российские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» в зоне проведения спецоперации.

В ходе боевой работы машины оперативно меняют свое местоположение десятки раз в день.

Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных аппаратов.

А технические возможности гаубиц практически не оставляют противнику никаких шансов, заявили в Минобороны.

Тема:
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