Расчеты гаубиц «Мста-С» нанесли удар по позициям ВСУ

Несколько танков, боевых машин пехоты и пикапов уничтожили российские расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» в зоне проведения спецоперации.

В ходе боевой работы машины оперативно меняют свое местоположение десятки раз в день.

Корректировка огня осуществляется с помощью беспилотных аппаратов.

А технические возможности гаубиц практически не оставляют противнику никаких шансов, заявили в Минобороны.