Ни Bosch, ни меньше: сервисы столкнулись с проблемами при диагностике новых авто

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Российские сервисы столкнулись с проблемами при диагностике новых авто

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru

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Сервисы пострадали из-за санкций. Есть ли выход из сложной ситуации и как быть клиентам?

Автосервисы столкнулись с проблемами при диагностике и ремонте новых автомобилей. Как выяснили «Известия», все из-за того, что перестали функционировать специальные сканеры, с помощью которых проводят около 80% работ на станциях обслуживания.

Пострадали сервисы, которые пользуются программным обеспечением немецкой компании Bosch. В декабре, она уведомила о приостановке своей деятельности в России и Белоруссии. Вся ранее закупленная у Bosch аппаратура стала непригодной для обслуживания автомобилей. И хотя в России есть китайская альтернатива немецкому оборудованию, автосервисам теперь придется сильно потратиться на переоснащение.

Вместе с тем качество техобслуживания может упасть, а время процедуры увеличиться в разы.

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