В доме Джо Байдена нашли еще шесть новых секретных документов

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На просьбу прокомментировать инцидент политик ответил неоднозначно.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP; 5-tv.ru

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Агенты ФБР нашли в частном доме Джо Байдена еще шесть секретных документов. Обыск в особняке в штате Делавэр, длился 13 часов. Сам Байден заявил журналистам, что «там ничего секретного не было», после чего демонстративно повернулся к прессе спиной и высказал свое неудовольствие помощнику, передает CNN.

Минюст США теперь будет внимательно изучать бумаги. Часть из них относятся ко времени когда Байден был сенатором, часть — к его пребыванию на посту вице-президента при Обаме. Чуть более недели назад в том же доме, а также в офисе Байдена нашли крупную партию документов с грифом секретно, в том числе служебные записки американской разведки.

Все это забывчивый политик должен был сдать в архив еще шесть лет назад.

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