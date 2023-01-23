«Прорыв» на передовой: танкисты нанесли массированный удар по ВСУ
Минобороны опубликовало кадры работы танков Т-90М.
Фото, видео: Стрингер / ТАСС; 5-tv.ru
Танкисты южного военного округа нанесли массированный удар по позициям ВСУ в зоне проведения спецоперации — на правом берегу Днепра.
Танки Т-90М «Прорыв» по координатам, полученным с помощью беспилотников, уничтожили наблюдательные пункты, склады боеприпасов, бронетехнику и живую силу противника.
«Прорыв он и есть прорыв. Он прорыв танковый в танкостроении. Чем он отличается от других танков, танков противника, он усовершенствованный. Экипаж находится надежно под защитой», — рассказал командир танка.
Также танковые расчеты проводят маневренные бои, эффективно используя рельеф местности и естественные укрытия.
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