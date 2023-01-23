Кошка против собак: по Приморскому селу бродит опасный тигр

В Приморье тигр держит в страхе целое село. Ночами пробирается на участки и утаскивает сторожевых собак.

По словам специалистов, следствием конфликтного поведения хищника стало ненадлежащее содержание домашних животных.

Обычно добычей тигров становятся бродячие собаки, но в дальнейшем хищники начинают заходить в населенные пункты и охотятся уже там.

С начала зимы местные жители уже лишились около тридцати домашних собак, но тигр на этом не остановился.

Пока специалисты занимаются отловом полосатого хищника, местным жителям советуют на ночь запирать домашних животных в сараях или в своих домах.