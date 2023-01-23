Кошка против собак: по Приморскому селу бродит опасный тигр

Эфирная новость 35

По ночам хищник утаскивает сторожевых собак.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Olena Khudiakova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

В Приморье тигр держит в страхе целое село. Ночами пробирается на участки и утаскивает сторожевых собак.

По словам специалистов, следствием конфликтного поведения хищника стало ненадлежащее содержание домашних животных.

Обычно добычей тигров становятся бродячие собаки, но в дальнейшем хищники начинают заходить в населенные пункты и охотятся уже там.

С начала зимы местные жители уже лишились около тридцати домашних собак, но тигр на этом не остановился.

Пока специалисты занимаются отловом полосатого хищника, местным жителям советуют на ночь запирать домашних животных в сараях или в своих домах.

-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
68.67
-0.18 74.34
-0.07
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

9:10
Скандал с секретными документами Байдена может стоить ему должности
8:57
В России может подорожать арендное жилье
8:43
«Всего не говорят»: выдвинута еще одна версия, почему Костомаров слег в кому
8:29
Россияне смогут взять кредитные каникулы по любым займам
8:15
Умерла одна из самых известных парикмахеров в СССР и России Долорес Кондрашова
8:07
Арестович назвал «изящной» спецоперацию РФ в первые дни: «Никакого ущерба»

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 23 января, для всех знаков зодиака
«Промискуитет»: сексолог объяснил природу беспорядочных половых связей
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения
Только глазами моргает: врач назвала главную ошибку Ивлеевой в погоне за красотой

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023