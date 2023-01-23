Со всей отдачей! В чем особенность стартовавшей в Казани Специальной Олимпиады

Более полутора тысяч спортсменов принимают участие в Специальной Олимпиаде, которая на этой неделе проходит в Казани. Уже сейчас известно, что это — самые массовые Игры в истории российского движения. Соревнования по баскетболу, лыжным гонкам, бегу на снегоступах, сноуборду и фигурному катанию начнутся 23 января. На церемонии открытия побывал корреспондент «Известий» Иван Кузьмин.

В зале пестрит от флагов, спортивных шарфов и маек. Церемония открытия Специальной Олимпиады — это масштабное шоу о дружбе, душе, любви и доме. Вместе с профессиональными артистами выступают звезды с особенностями развития.

Эти Игры стали самыми массовыми в истории российского движения Специальной Олимпиады. Более полутора тысяч спортсменов принимают участие. Все они сегодня на церемонии открытия.

Специальная Олимпиада объединяет спортсменов с особенностями интеллектуального развития. Основная задача — социализировать таких людей, подарить им веру в себя.

Вот Наталья Николаева из Дмитровграда. В 19 лет уже побывала на соревнованиях в десятке стран, у нее жесткий тренировочный график. А начиналось все с поездки на море.

«Я пошла сначала просто поплавать в море для оздоровления. Вода полюбила меня, а я полюбила воду. Сейчас я плаваю два раза по два часа каждый день!» — рассказала свою историю пловчиха Наталья Николаева.

«Она уже привыкла к таким нагрузкам. Если у нас бывает, что день как-то пропустим — из-за болезни, еще что-то, — она уже не может без воды. Себе места не находит!» — добавила мама девушки Светлана Николаева.

Единые Игры возводят олимпийский принцип «главное — не победа, а участие» в абсолют. Здесь не ведутся таблицы рекордов. Атлеты с особенностями интеллектуального развития делятся по группам и соревнуются только с теми, кто показывал близкие спортивные результаты — чтобы никто не ушел разгромленным наголову. Возрастных рамок нет. Самому младшему участнику Игр в Казани девять лет, самому опытному — 52 года.

«Мы тут отмечаем и будем чествовать силу воли, мужество, смелость, Мы будем давать мотивацию заниматься спортом. Потому что для наших атлетов, кроме очень важного влияния занятий физкультурой и спортом на здоровье физическое, это еще огромный элемент реабилитации ментальной», — рассказала президент Специальной Олимпиады России Ольга Слуцкер.

Уже понятно, что трибуны на соревнованиях будут заполнены. Накал страстей — не меньше, чем в большом спорте. Эти специальные олимпийцы как никто другой проявляют упорство и волю к победе.

«Зашел на спортивную дистанцию — не важно в каком виде спорта — он соревнуется со всей своей отдачей. Если он в бассейне, он плывет на 100%», — сообщила тренер.

На полторы тысячи участников — почти тысяча сопровождающих: наставники, врачи, родители. Дело в том, что такие спортсмены, как правило, очень искренние и откровенные, хорошо чувствуют фальшь, тяжело воспринимают давление. Поэтому каждый тренер здесь еще и психолог. Они должны быть жесткими, но соблюдать баланс.

«Вы святым делом занимаетесь. Воспитываете детей с интеллектуальными особенностями, делаете так, чтобы они не чувствовали себя в этом мире некомфортно. Спорт помогает нам этого добиться», — подчеркнул министр спорта РФ Олег Матыцин.

Игры Специальной Олимпиады впервые пройдут сразу и по летним, и по зимним видам спорта. На стадионах так же созданы все условия — Казань готовилась к проведению международных игр с 2020 года. Сначала их перенесли из-за ковида, а в марте 2022-го и вовсе отменили. В итоге российские организаторы Игры решили все же провести — для всех, кто желает приехать, показав, что для России принцип «спорт вне политики» по-прежнему актуален

«Полмира, даже больше — дружественные к нам. Особенно исламский мир. Мы будем обращаться к нашим партнерам и приглашать их. Я думаю, что мы получим полную поддержку», — отметил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Соревнования по баскетболу, лыжным гонкам, бегу на снегоступах, сноуборду и фигурному катанию стартуют сегодня, 23 января. А уже в четверг станут известны результаты Игр по всем видам.