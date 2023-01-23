Жить захочешь: контрабанда яиц в США стала поводом для мемов
Контрабанда яиц в США стала поводом для мемов
Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru
Стоимость одной коробки товара в некоторых районах больше восьми долларов. Люди паникуют.
Кто бы мог подумать, что обычные яйца станут дефицитом в Соединенных Штатах. Неожиданно, и это уже стало главной темой для мемов.
Стоимость одной коробки с дюжиной яиц в некоторых городах подскочила до восьми долларов — это больше 500 рублей. Теперь сами американцы высмеивают яичные проблемы.
Люди снимают саркастичные ролики про то, как они хранят драгоценный продукт в сейфе. А кто-то мнит себя яичным бароном — по аналогии с боссом наркомафии. Ведь яйца уже начали нелегально провозить в страну из Мексики. По официальным данным, контрабанда яиц в США через южную границу возросла на 108%.
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