Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом и большегрузом в Пермском крае
В результате ЧП еще два человека получили серьезные травмы.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе ; 5-tv.ru
Смертельная авария произошла в Пермском крае и унесла жизни четырех человек. На трассе Кунгур — Соликамск многотонный прицеп большегруза занесло на встречку. И он буквально смял газель, перевозившую пациентов городской больницы.
Водитель микроавтобуса и трое пассажиров погибли на месте, двое госпитализированы с травмами. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Детали автокатастрофы предстоит выяснить.
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