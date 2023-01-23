Жительница Приморья пыталась пробраться в клетку ко льву и чуть не лишилась руки

В Приморье под Уссурийском женщина пыталась забраться в клетку ко льву. ЧП произошло в зоопарке с названием «Чудесный». Очевидцы утверждают, что посетительница была пьяной.

Лихо перебравшись через невысокое ограждение, она оказалась прямо у клетки. Лев, просунув лапы, через широкие решетки — схватил женщину. Сейчас врачи пытаются спасти ей руку. В этой истории вопросы возникают не только к посетительнице.

Но и к самому зоопарку. Обычно вольеры с хищниками отделены от людей глубоким рвом. А клетка двойная или состоит из мелких ячеек. Через нее животные, не в состоянии добраться до посетителей.