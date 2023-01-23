Жительница Приморья пыталась пробраться в клетку ко льву и чуть не лишилась руки

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Медики делают все возможное, чтобы спасти конечность дамы. Предположительно, в момент ЧП она была нетрезва.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Dmytro Smolyenko; 5-tv.ru

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В Приморье под Уссурийском женщина пыталась забраться в клетку ко льву. ЧП произошло в зоопарке с названием «Чудесный». Очевидцы утверждают, что посетительница была пьяной.

Лихо перебравшись через невысокое ограждение, она оказалась прямо у клетки. Лев, просунув лапы, через широкие решетки — схватил женщину. Сейчас врачи пытаются спасти ей руку. В этой истории вопросы возникают не только к посетительнице.

Но и к самому зоопарку. Обычно вольеры с хищниками отделены от людей глубоким рвом. А клетка двойная или состоит из мелких ячеек. Через нее животные, не в состоянии добраться до посетителей.

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Жительница Приморья пыталась пробраться в клетку ко льву и чуть не лишилась руки

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