Угроза из-за диабета: Орлову посадили на диету ради здоровья будущего ребенка

Экс-солистка группы «Блестящие» и нынешняя ведущая «Дома-2» поделилась откровениями о своей второй беременности. Совсем скоро 45-летней теледиве предстоит пройти процедуру кесарева сечения.

Ольга Орлова готовится стать матерью долгожданной дочери. Она уже набрала 16 килограммов, страдает от отеков, небольшого токсикоза и бессонницы, а также столкнулась с диабетом. Однако артистка все равно считает, что беременность протекает легко.

Будущая мама рассказала о своем состоянии в эфире популярного телешоу на федеральном канале. По словам Орловой, в эту беременность у нее подскочил сахар. Врачи диагностировали у телеведущей гестационный сахарный диабет и посадили на диету.

«Это не ерунда, это просто опасно для ребенка. Поэтому меня сажали на диету. Я убирала все мучное, сладкое, фрукты и так далее. И выровняла себе сахар. Я сидела недолго — буквально недели две-три, и сахар пришел в норму», — цитирует артистку НТВ.

Орлова заверила, что будет рожать в одной из московских клиник путем кесарева сечения. Это решение связано с возрастом и тем, что первый ребенок артистки тоже появился на свет с помощью операции. При этом супруг телезвезды будет сопровождать ее в больнице, но на сами роды не попадет.

Также Ольга Орлова сообщила, что пока не придумала имя для будущей дочери, и ей еще предстоит купить все необходимое для малышки. Однако надолго оставаться в декрете бывшая певица не планирует.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что во время беременности Орлову одолел еще один недуг, с которым не помогают справиться даже лекарства.