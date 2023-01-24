Замглавы офиса Зеленского написал заявление об уходе с должности

|
Иван Обухов
Иван Обухов 36

Его место может занять глава ВГА Киевской области

Замглавы офиса Зеленского написал заявление об уходе с должности

Фото: Zuma / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Замглавы офиса украинского президента Кирилл Тимошенко подал в отставку, пишет «Украинская правда» в своем Telegram-канале.

По данным, имеющимся в распоряжении журналистов, место Тимошенко возможно займет руководитель военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Также освободят свои кресла руководители военно-гражданских администраций (ВГА) Сумской, Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областей, сообщили источники газеты.

Ранее 5-tv.ru писал, что ушедший со скандалом в отставку Арестович заговорил о поражении Киева.

-4° Атмосферное давление 779 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 23 января для всех знаков зодиака

Последние новости

1:51
Охранники не хотели пропускать на стадион сербов, перепутав их флаг с российским
1:24
Инфографика: как оказать человеку первую медицинскую помощь
1:08
Зеленский сообщил о «кадровых решениях»
0:54
Сильные холода пришли сразу в несколько российских регионов
0:36
Замглавы офиса Зеленского написал заявление об уходе с должности
0:27
«Не повезло с родными»: семья забросила могилу актрисы Элины Быстрицкой

Сейчас читают

Политолог Евсеев: ВСУ начали мобилизацию подростков и пожилых украинцев
Пиарщик-диверсант: «переобувшегося» Арестовича готовят к заброске на юго-восток
"Я – с Россией! Я – за правду!": Таисия Повалий вывезла мать из Киева и переехала жить в Москву
СМИ сообщают, что Тина Канделаки в третий раз стала матерью

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023