«Пожелайте мне удачи»: Садальского увезли в больницу на скорой

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Иван Обухов
Иван Обухов 288

Актер Станислав Садальский рассказал о своей госпитализации

«Пожелайте мне удачи»: Садальского увезли в больницу на скорой

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Об этом рассказал сам артист.

Известный российский актер Станислав Садальский оказался в больничных стенах. Об этом он сам рассказал в соцсети.

Станислав Садальский оказался в больницеСтанислав Садальский оказался в больнице. Фото: Instagram* / stas.sadalskiy 

«Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь… пока кровотечение не остановили … Прекрасное состояние больницы, думал повезут в г…., но ошибся, а должен завтра лететь в Мурманск… Пожелайте мне удачи…», — написал актер.

Артист отметил, что 25 января он должен был лететь в Мурманск. Станислав попросил своих поклонников пожелать ему удачи.

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«Пожелайте мне удачи»: Садальского увезли в больницу на скорой

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