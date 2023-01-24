«Пожелайте мне удачи»: Садальского увезли в больницу на скорой
Актер Станислав Садальский рассказал о своей госпитализации
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Об этом рассказал сам артист.
Известный российский актер Станислав Садальский оказался в больничных стенах. Об этом он сам рассказал в соцсети.
Станислав Садальский оказался в больнице.
«Ночью по скорой забрали в больницу, грешу на переживания, смерть друзей, на разжижающие кровь препараты, ксалерто 20 мг, лимоны, имбирь… пока кровотечение не остановили … Прекрасное состояние больницы, думал повезут в г…., но ошибся, а должен завтра лететь в Мурманск… Пожелайте мне удачи…», — написал актер.
Артист отметил, что 25 января он должен был лететь в Мурманск. Станислав попросил своих поклонников пожелать ему удачи.
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