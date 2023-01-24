Во Владивостоке задержали поджигателя машин

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Из мести он сжег автомобиль, но пламя перекинулось на еще одну машину.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Во Владивостоке полиция задержала мужчину, подозреваемого в поджоге автомобилей.

Сделал он это предположительно из мести. Пришел на стоянку, облил машину своего недруга бензином и поднес зажигалку.

Пламя, однако, перекинулось еще и на припаркованный рядом микроавтобус. В результате оба авто сгорели.

Ущерб от действий поджигателя составил порядка восьмисот тысяч рублей.

Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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Во Владивостоке задержали поджигателя машин

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