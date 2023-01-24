«Он в сознании»: новые подробности самочувствия Станислава Садальского

Актер театра и кино продолжает находиться в одной из столичных больниц, куда был доставлен с открывшимся внутренним кровотечением. Что происходит с его состоянием?

Станислав Садальский шокировал своих поклонников сообщением о внезапной госпитализации и перестал выходить на связь. Предположительно, из-за стресса и других факторов у него открылось внутреннее кровотечение. 5-tv.ru удалось узнать, как чувствует себя 71-летний актер.

Во время госпитализации Садальский сообщил, что врачам не удавалось остановить кровоизлияние. По информации источника 5-tv.ru, спустя почти сутки нахождения в больнице, артист остается в сознании. К тому же у него зафиксировали низкое давление.

Садальский может провести в больнице еще пару-тройку дней. Также ему предстоит пройти обследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем заключается главная опасность кровоизлияний и каковы шансы выжить с таким диагнозом.