«Он в сознании»: новые подробности самочувствия Станислава Садальского

|
Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 664

У госпитализированного с кровотечением Станислава Садальского держится низкое давление

«Он в сознании»: новые подробности самочувствия Станислава Садальского

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер театра и кино продолжает находиться в одной из столичных больниц, куда был доставлен с открывшимся внутренним кровотечением. Что происходит с его состоянием?

Станислав Садальский шокировал своих поклонников сообщением о внезапной госпитализации и перестал выходить на связь. Предположительно, из-за стресса и других факторов у него открылось внутреннее кровотечение. 5-tv.ru удалось узнать, как чувствует себя 71-летний актер.

Во время госпитализации Садальский сообщил, что врачам не удавалось остановить кровоизлияние. По информации источника 5-tv.ru, спустя почти сутки нахождения в больнице, артист остается в сознании. К тому же у него зафиксировали низкое давление.

Садальский может провести в больнице еще пару-тройку дней. Также ему предстоит пройти обследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в чем заключается главная опасность кровоизлияний и каковы шансы выжить с таким диагнозом.

-3° Атмосферное давление 778 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.63
-0.04 74.73
0.39
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:20
Путин поделился трогательными воспоминаниями о своей первой учительнице
17:11
«Он в сознании»: новые подробности самочувствия Станислава Садальского
17:10
Исправьте ошибку! — Джонсон резко изменил позицию по вступлению Украины в НАТО
16:57
Семенович грозит слепота из-за аллергии от наращивания ресниц?
16:49
«Не хотите — не надо, можешь дать — дай»: Зеленский попрошайничает по новому сценарию
16:45
Первый элемент: почему из аптек пропадают антибиотики

Сейчас читают

Фигурист Роман Костомаров пришел в сознание и заговорил
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023