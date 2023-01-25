В Белгородской области 25 человек погибли и 96 пострадали при обстрелах ВСУ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 35

Глава Белгородской области Гладков сообщил, что из-за обстрелов ВСУ в регионе погибли 25 человек

В Белгородской области 25 человек погибли и 96 пострадали при обстрелах ВСУ

Фото: П/с Губернатора Белгородской области / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Глава региона Вячеслав Гладков рассказал о последствиях атак за все время спецоперации РФ по защите Донбасса.

С начала обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российским границам в Белгородской области погибли 25 человек, пострадали 96. Об этом на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил глава региона Вячеслав Гладков. В своем Telegram-канале губернатор подчеркнул, что спецоперация, а также оказание помощи мобилизованным и местному населению, которое оказалось в сложной ситуации, стали главными темами переговоров.

«Украина обстреливает мирные населенные пункты. У нас 25 человек погибли и 96 человек ранены», — сказал Гладков.

Белгородская область многократно подвергалась обстрелам с украинской стороны с февраля. В октябре сразу в четырех селах был введен режим чрезвычайной ситуации. В ноябре был дан старт строительству укреплений в связи с напряженной обстановкой и постоянными атаками националистов.

Два дня назад губернатор оповестил граждан о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) над Белгородом и Белгородским районом. 1 января российская система ПВО сбила в небе над этой местностью четыре снаряда, выпущенных боевиками ВСУ из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Подобные новости появляются уже на регулярной основе.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры последствий обстрела украинской стороной города Алешки под Херсоном.

Тема:
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