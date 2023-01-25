Джигурда: Россия победит в противостоянии с Западом

О своем видении происходящего между Россией и странами «коллективного Запада» артист Никита Джигурда рассказал автору и ведущей проекта 5-tv.ru «ОтЛичная жизнь» Светлане Шевченко.

Шоумен и провокатор в личной беседе стал неожиданно серьезным и открыто поделился своими мыслями.

«Россия победит в противостоянии с Западом, поскольку мы запрограммированы на победу. В самом деле, мир без русского языка, литературы, культуры реально не нужен. Не только нам, а свыше не нужен», — сказал Джигурда.

После своей речи артист многозначительно развел руками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Никита Джигурда относится к тому, что скоро станет гражданином России.