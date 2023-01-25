СК Санкт-Петербурга раскрыл убийство почти 30-летней давности

Установлены личности двоих подозреваемых в преступлении.

Следователи Санкт-Петербурга раскрыли убийство, которое было совершено в 1995 году. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Почти 30 лет назад в квартире Петербурга было обнаружено тело Александра Б. с огнестрельным ранением в голову. Следственному комитету удалось выявить предполагаемых преступников лишь сейчас. По имеющимся данным, в произошедшем могут быть виновны двое мужчин — Анатолий Ч. и Николай П. В госоргане считают, что три десятка лет назад они наведались в гости к несчастному, и когда тот открыл дверь, Анатолий Ч. выстрелил несколько раз в голову хозяина квартиры. От полученных травм он скончался на месте.

Анатолий Ч. ушел из жизни в 2003 году, информация о его судимостях отсутствует, однако его сообщник был ранее судим за хулиганство.

Недавно преступление 35-летней давности раскрыли в Ульяновске. Воскресным вечером 1987 года преступник убил школьницу жестоким образом: сначала изнасиловал, а потом расчленил и спрятал части тела в мусорных контейнерах в разных частях города. Лишь в 2018 году удалось выявить ДНК убийцы 11-летней девочки по следам спермы. 61-летний подозреваемый свел счеты с жизнью не дождавшись результатов экспертизы. Уголовное дело смогли завершить лишь через пять лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что тело пропавшего в Нижнем Новгороде юноши спустя месяц нашли в заброшенном колодце.