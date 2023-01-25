Мишустин провел рабочую встречу с главой «Интер РАО» Ковальчуком

Встречу с главой энергетической компании «Интер РАО» Борисом Ковальчуком провел председатель российского правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщается на информационном ресурсе Government.ru.

Компания поставила рекордное количество энергоресурсов Китаю и Монголии и компенсировала выпадающие доходы от прекращения энергетического экспорта из РФ на Запад. Эксперты отмечают беспрецедентный рост ценника на электричество в европейских странах.

Кроме того, специалисты «Интер РАО» заместили критически важное программное обеспечение (ПО) на отечественное. Мишустин призвал компанию продолжать работу по переходу на российское ПО, отметив ее важность.

После начала специальной военной операции российские власти приняли меры против экономических и других видов ограничений со стороны недружественных стран, направленных на ухудшение жизни в РФ. Однако странные санкции пока действуют только против тех, кто их вводит.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как «коллективный Запад» давит на Россию.