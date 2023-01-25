Садальский вышел на связь после экстренной госпитализации
У знаменитости диагностировали внутреннее кровотечение.
Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер Станислав Садальский самостоятельно вышел на связь после новостей о госпитализации. В личном блоге артист раскрыл подробности своего состояния.
«Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. А латать было что», — написал он в своем Telegram-канале.
В социальной сети Садальский также отметил, что он прибыл из реанимации и благодарен каждому за молитвы о его здоровье. Артист призвал поклонников не сдавать билеты на его спектакли, так как они состоятся по расписанию и с его участием.
Ранее 5-tv.ru рассказывал про диагноз Садальского.
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