Садальский вышел на связь после экстренной госпитализации

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 2 004

У знаменитости диагностировали внутреннее кровотечение.

Садальский вышел на связь после экстренной госпитализации

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Читайте нас в: Дзен Новости

Актер Станислав Садальский самостоятельно вышел на связь после новостей о госпитализации. В личном блоге артист раскрыл подробности своего состояния.

«Огромное спасибо врачам Боткинской — обогрели, залатали. А латать было что», — написал он в своем Telegram-канале.

В социальной сети Садальский также отметил, что он прибыл из реанимации и благодарен каждому за молитвы о его здоровье. Артист призвал поклонников не сдавать билеты на его спектакли, так как они состоятся по расписанию и с его участием.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про диагноз Садальского.

-2° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 25 января для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
«Такая еда нам не нужна»: Собчак на Алтае сравнили с супом
17:38
Колокольцев вспомнил историю Иуды, говоря о поведении Киева
17:28
От 17 минут до 90 секунд: как менялось время на «Часах судного дня»
17:25
Восемь секретов стройности: диетолог перечислила лучшие продукты для похудения
17:20
Вилла за 230 тысяч в сутки: как жена Александра Реввы отдыхает на Мальдивах
17:16
Колокольцев предрек «Леопардам» судьбу нацистских «Тигров» и «Пантер»

Сейчас читают

Курганский боец рассказал, почему не берет трофейное оружие националистов ВСУ
В Кремле прокомментировали заявления Киева об ударах по городам России
"Твоя старческая энергия мне не нужна": сын с говнистым характером припечатал 75-летнего Малежика
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023