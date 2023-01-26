Умирают еще в море: можно ли спасти нерп Каспия от массовой гибели

Уже установлено, что нерпы погибают не на суше, не от химикатов и не от рук браконьеров.

На берегу Каспийского моря на протяжении недели каждое утро находят погибших краснокнижных тюленей. Причем, ученые пришли к выводу, что гибнут животные еще в море. И гибнут массово. Настолько, что это угрожает популяции редких нерп. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов услышал первые предположения ученых, которые пытаются остановить смерти животных.

Жуткие кадры на берегу Каспийского моря сделали ученые. Они обнаружили туши тюленей. Судя по степени разложения, животные погибли пару дней назад.

Краснокнижные нерпы продолжают гибнуть сотнями. Ученые и экологи из Москвы специально приехали в Дагестан поработать с местными коллегами, посмотреть и изучить проблему на месте.

«Главный вопрос, который возникает сейчас, ведь они не на берегу погибли, а в море. Их выбросило после шторма. Надо разобраться, где они могли погибнуть и откуда их выбросило на берег», — отметил доктор биологических наук Вячеслав Рожнов.

Погибших краснокнижных тюленей находят каждое утро уже на протяжении недели. И, судя по всему, массовый мор будет продолжаться, пока ученые не смогут установить причину и решить проблему.

Съемочная группа насчитали 18 туш тюленей. Сегодня здесь работают сотрудники Росрыболовства, Минприроды, они ездят по берегу и ведут подсчет погибших нерп.

Инспекторы насчитали почти 50 погибших тюленей. Ученые в другой стороне обнаружили еще 40 нерп.

Сейчас ученые в лабораториях изучают отобранный у погибших тюленей биоматериал. Главная задача исследований — точно определить, что убивает краснокнижных нерп в этой воде.

Вот, к примеру, одна из найденных туш — погибла упитанная нерпа, с толстым жировым слоем, проблем с питанием у нее точно не было, в браконьерские сети не попадала… Так, что же ее убило? Ученые полагают, возможно, — птичий грипп. В тканях мертвых тюленей, которые были отобраны еще в декабре, нашли следы вируса Н5N1.

«Мы точно знаем, что по всему миру от Н5N1 погибают и млекопитающие: от медведей до морских животных. Они подхватывают вирус, у них может быть пневмония, поражаются дыхательные пути, происходит удушье, и они тонут», — объяснил директор Института экологии и устойчивого развития ДГУ Алимурад Гаджиев.

Когда мы снимали тюленей на берегу, то обратили внимание, что вокруг лежат и останки птиц. Ученые объясняют, над Каспийским морем пролегают миграционные пути: здесь пролетают пернатые из Китая, Индии, стран Африки. Подтверждено, что тюлени болели птичьим гриппом, но этот ли вирус их убил? Вопрос пока остается без ответа.

«Сейчас важно поднять вопрос на федеральный уровень и разобраться, иначе мы не досчитаемся популяции тюленей, просто потеряем ее», — уверен эксперт экологического фонда «Компас» Владимир Лифантьев.

Дагестанские ученые совместно с экспертами экологического фонда «Компас» разработали программу по изучению каспийских тюленей. Ученые, активисты, экологи и власти совместно постараются остановить сокращение популяции краснокнижных животных.

В первую очередь в лабораториях проверят морскую воду, изучат кормовую базу каспийских тюленей, исследуют донные отложения. В начале весны планируется экспедиция на лежбище тюленей, где для анализа возьмут кровь и другие биоматериалы у здоровых нерп. Работы у экологов и ученых будет много.