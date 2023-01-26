Судебных приставов заподозрили в контрабанде икры с Камчатки

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По факту случившегося проводится проверка. Установлено, что «запрещенка» переправлялась самолетами.

Фото, видео: © РИА Новости / Александр Пирагис; 5-tv.ru

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На Камчатке задержали двоих сотрудников Федеральной службы судебных приставов. По версии следствия, они наладили контрабандные поставки красной икры.

Тонны деликатеса перерабатывали, а потом переправляли с Камчатки в Москву — самолетами.

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Судебных приставов заподозрили в контрабанде икры с Камчатки

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