Судебных приставов заподозрили в контрабанде икры с Камчатки
По факту случившегося проводится проверка. Установлено, что «запрещенка» переправлялась самолетами.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Пирагис; 5-tv.ru
На Камчатке задержали двоих сотрудников Федеральной службы судебных приставов. По версии следствия, они наладили контрабандные поставки красной икры.
Тонны деликатеса перерабатывали, а потом переправляли с Камчатки в Москву — самолетами.
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