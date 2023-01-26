Какие пособия будут выплачивать в новых регионах РФ с 1 марта

Уже с 1 марта выплаты жителям ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей будут назначать по российским нормам. То есть на них распространятся все социальные гарантии.

Сегодня в правительстве сообщили, что для начисления пенсий жителям новых регионов нужно подать заявления. Как и по всей стране пенсионные надбавки будут индексироваться. Также на новых территориях единое пособие будут получать беременные и семьи с детьми до 17 лет.