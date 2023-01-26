К весне не ждите: в США снова не знают, когда отправят Abrams на Украину

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Виктория Нуланд исключила отправку танков Abrams на Украину в ближайшее время

К весне не ждите: в США снова не знают, когда отправят Abrams на Украину

Фото: www.globallookpress.com / Nicolas Armer

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Тема:
Спецоперация

Как обычно, сроки у западных «партнеров» Незалежной размыты.

Оказалось, что до наступления весны США все-таки не смогут отправить танки M1 Abrams на Украину, сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.

По ее словам, эти танки требуют значительной подготовки.

«Несмотря на то что мы их одобрили вчера, потребуется некоторое время на то, чтобы доставить их на поле боя. Они не появятся там к весеннему наступлению», — сказала она во время выступления в сенате.

К слову, американцы даже не начали учить украинцев воевать на Abrams. Начнут, обязательно начнут, причем скоро. Но непонятно, когда. Точно так же и относительно сроков доставки Abrams на Незалежную Байден высказался максимально размыто.

До этого говорилось, что танки планируют поставить не ранее, чем через год, сообщил телеканал ABC. Связано это с тем, что они будут переданы вне механизма, который позволяет передавать оружие напрямую из запасов Пентагона. Киеву придется ждать выполнения контакта на их производство, как при обычных закупках.

Ранее 5-tv.ru рассказал, помогут ли Украине американские M1 Abrams.

Тема:
Спецоперация
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