Спасаются бегством: украинцы пытаются избежать мобилизации

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Попадающие под призыв скрываются или женятся на многодетных матерях.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Serg Glovny; 5-tv.ru

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Отправляться на передовую и рисковать жизнью украинцы не спешат.

А военкоматы тем временем продолжают устраивать облавы на уклонистов, причем некоторые из них действительно относятся к этому как к охоте и развлечению.

Так, к примеру, в западных областях Украины пугают мужчин призывного возраста.

 

 

 

 

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