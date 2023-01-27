Спасаются бегством: украинцы пытаются избежать мобилизации

Отправляться на передовую и рисковать жизнью украинцы не спешат.

А военкоматы тем временем продолжают устраивать облавы на уклонистов, причем некоторые из них действительно относятся к этому как к охоте и развлечению.

Так, к примеру, в западных областях Украины пугают мужчин призывного возраста.