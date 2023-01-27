Япония введет санкции на экспорт радиоактивных материалов и медицинских изделий

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

В Японии с 3 февраля запретят поставки в РФ вакцин, медоборудования и роботов

Япония введет санкции на экспорт радиоактивных материалов и медицинских изделий

Фото: www.globallookpress.com / Florencia Martin

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Страна восходящего солнца решила принять сторону «коллективного Запада». Чем обусловлен такой выбор?

Экспорт вакцин, радиоактивных материалов, а также медицинских изделий и роботов запретит Япония 49 российским компаниям с 3 февраля. Об этом сообщается в пресс-релизе японского внешнеполитического ведомства.

Запрещено оборудование, производящее композитные материалы, лазерные аппараты для сварки, буровые станки больших габаритов, оборудование для гальваники, порошок, снимающий отпечатки пальцев и вещества, которые используются в качестве сырья для химических препаратов военного назначения. Кроме того, страна восходящего солнца ввела ограничения в отношении трех организаций и 22 должностных лиц.

Перед этим в середине января США и Япония договорились продолжать вводить антироссийские санкции, поддерживая киевский режим. Между тем в начале октября минувшего года Япония ввела санкции против более чем 80 физлиц и девяти организаций из России.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Япония собирается продолжать антироссийскую политику.

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