Двое неизвестных жестоко забили женщину молотком в Казани

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 31

Убийство женщины молотком во дворе дома в Казани попало на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/Anju; 5-tv.ru

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Сейчас преступников разыскивают по всей Казани.

В Казани произошло страшное убийство — женщину прямо у подъезда дома забили насмерть молотком. В распоряжении 5-tv.ru оказалась видеозапись с камер наблюдения — кадры ужасают.

На данный момент известно, что трагедия произошла на Краснококшанской улице. Один преступник ждал 36-летнюю женщину прямо у подъезда, а второй — с противопоположной стороны дома. Как только она появилась в поле их зрения, они набросились на нее и молотком нанесли множество ударов прямо по голове.

Сразу после этого оба преступника скрылись с места убийства.

Местные жители вызвали скорую, она прибыла быстро. В итоге, жительницу Казани доставили в клинику, но врачам не удалось ее спасти. Сейчас двух мужчин разыскивают правоохранительные органы. Мотив их действий тоже пока не установлен.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как забившему молотком шестерых бездомных южноуральцу вынесли приговор. Известно, что Анатолий Шанауров расправлялся с земляками, ведущими асоциальный образ жизни. Он знакомился с ними на улице, спаивал, а затем забивал молотком.

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