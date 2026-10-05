Анна Седокова заставила экстрасенса Череватого рассказать о привороте на нее

Экстрасенс Череватый признался певице Седоковой, что сделал на нее приворот

Анна Седокова вновь встретилась с победителем 23-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Владом Череватым в его интернет-шоу после участия во втором сезоне реалити «Мастер игры». Они обсудили события проекта, и экстрасенс неожиданно сделал признание. По собственным словам, во время съемок он воздействовал на певицу магически, чтобы вызвать у нее симпатию.

«Мы с Владом были в одном порыве в „Мастере игры“, мы так подружились сильно. Я верила, что он светлый. Как он меня обманул! Как ты со мной поступил! Я ему так верила, он был мой любимка! Вы видели мое лицо, когда он сказал, что темный?» — возмутилась исполнительница.

«До сих пор под приворотом», — ответил на это Череватый.

Певица пояснила, что на съемках экстрасенс говорил, будто сделает приворот — тогда она влюбится и дойдет до финала. Седокова действительно выбыла из проекта за шаг до конца, но в магическое влияние она все-таки не верит.

«Какая-то ерунда. Я влюблена в каждого нового каждый вторник», — заявила исполнительница.

Влад объяснил свой поступок тем, что ему стало скучно, и он решил сделать приворот, «чтобы сохла». На уточняющий вопрос Седоковой, сохнет ли она сейчас, экстрасенс ответил утвердительно: «Оморочена до сих пор». Он пояснил, что это состояние, при котором человек не может мыслить трезво. Седокова попросила объяснить, какие чувства к нему испытывала. По словам Череватого, это была дружеская симпатия и желание помочь. Сама певица заметила, что не доверяет экстрасенсу.

«Он меня сегодня 14 раз подвел, но я все равно здесь. Ну, потому что дура», — заключила Седокова.

Ранее 5-tv.ru следил за судебными тяжбами с участием Анны Седоковой. Ее адвокат Светлана Стукалова опровергла утверждения о покупке всех квартир певицы на средства ее покойного бывшего мужа — баскетболиста Яниса Тиммы.

Юрист отметила, что до брака у обоих супругов было собственное имущество. Часть объектов впоследствии продавалась и переоформлялась, а вырученные деньги тратились на нужды семьи. Имущество было не только у Тиммы, но и у Седоковой. Стукалова подчеркнула, что эти обстоятельства еще предстоит исследовать в суде, но даже при доказательстве иной версии срок исковой давности уже пропущен.

Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. После его смерти возник спор о разделе совместно нажитого имущества. Окончательное решение пока не принято. Кроме того, семья спортсмена считает Седокову виновной в трагедии — требует наказания за доведение до самоубийства.

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