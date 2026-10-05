Экс-принц Эндрю намерен оспорить обыски по делу Эпштейна

Экс-принц Эндрю Маунтбеттен-Виндзор собирается оспорить законность обысков, проведенных в рамках расследования его связей с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, полицейские обыскали дом Эндрю в поместье Сандрингем, а также его бывшую резиденцию Royal Lodge в Виндзоре. Ордера на проведение этих действий выдал суд Олд-Бейли по запросу полиции Темз-Вэлли.

Эндрю арестовали в день его 66-летия по подозрению в неправомерном поведении на государственной должности. Правоохранители изучают сообщения о том, что в период работы британским торговым посланником он мог передавать Эпштейну конфиденциальную информацию.

На фоне скандала вокруг американского финансиста король Великобритании Карл III лишил своего брата всех королевских титулов.

Таким образом, намерение оспорить обыски касается действий полиции в двух резиденциях, тогда как само расследование связано с возможной передачей сведений во время исполнения Эндрю служебных обязанностей.

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