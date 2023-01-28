В Иерусалиме подросток напал с оружием на людей

Новое вооруженное нападение на людей произошло в Восточном Иерусалиме, сообщает издание The Jerusalem Post. По данным израильской полиции, среди пострадавших двое мужчин. Сейчас они доставлены в больницу в тяжелом состоянии с повреждениями верхней части тела. Правоохранители предварительно назвали случившееся терактом. Стрелка нейтрализовали. Известно, что им является 13-летний подросток. Он тоже госпитализирован.

«Стрелок открыл огонь на улице Маалот, недалеко от входа на площадку раскопок. Стрелявшего нейтрализовали приехавшие на место происшествия полицейские», — отмечают журналисты.

В районе происшествия ведутся обыски. До этого в Восточном Иерусалиме открыл огонь в синагоге 21-летний Алкам Хайри, а затем продолжил стрельбу по убегавшим прихожанам. Мужчина был ликвидирован. Теракт унес жизни восьми человек, а еще десять были ранены.

Ранее 5-tv.ru публиковал хронику теракта в синагоге.