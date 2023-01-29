Операция российской армии по освобождению Соледара завершилась 12 января.

Киев спешно затыкает дыры резервами: некомплект тут же пытаются донабрать. По всей Украине усиленно «мобилизируют» тех, кто еще остался — на улицах, в торговых центрах, в автобусах и ноу-хау этой недели — в бомбоубежищах, куда — в том числе мужчины — спускаются во время воздушных тревог. Донабор в войска проходит очень жестко, с драками, а иногда и со стрельбой.

Чтобы перенаправить народный гнев на кого-то, с подачи офиса Зеленского в СМИ раскручивают истории чиновников и депутатов, которые на новогодних каникулах отдыхали за границей.

Не пощадили даже многоопытную Юлию Тимошенко, замеченную с мужем на пляже в Дубае. С 27 января госслужащим и депутатам запретили выезжать за границу в принципе, но есть исключения: к детям, на лечение или в служебную командировку — можно. То есть элита будет летать все также, но уже со справкой. Ловкий пиар-трюк.

Простым же достался законопроект № 8271, который подается пафосно — «Ни шагу назад». За невыполнение приказа, за отказ подчиниться командиру или оставление позиций — до 12 лет тюрьмы.

Это же, кстати, должно заткнуть рты тем ВСУшникам, что записывали жалобы на трусливых командиров, которые бросают их в бой без снаряжения и оружия. Закрутить гайки Зеленского заставила потеря Соледара и полукольцо вокруг Артемовска, когда целые подразделения бежали под натиском русских штурмовиков.

Почему им было так страшно — расскажет Денис Кулага.

Соледар освобожденный… но все также страдает от бесконечных ударов украинских силовиков. Небо над городом для вражеских беспилотников закрыто специалистами радиоэлектронной борьбы. Бьет украинская артиллерия наугад — иногда попадают в едва уцелевшие дома и предприятия Соледара.

Из города на передовую выходит группа ПТУРщиков — операторы противотанковых ракетных комплексов — громить тех, кто изо всех сил вгрызается в соледарские рубежи. Украинские силовики, судя по обстановке на улицах, готовились к длительной обороне города. Но штурмовые отряды застали их врасплох.

Интересная деталь: здесь можно увидеть, что такое молниеносный штурм. Подобное мы видели и прежде — украинцы при отступлении, либо, когда готовы принять в штурм, подгоняют гражданские автомобили, ставя из них заслон и переворачивают их. Так вот, в данном случае они успели их только подогнать, перевернуть времени не было, потому что уже с той стороны двигались российские штурмовики.

Проходим вместе с бойцами места стихийных захоронений мирных жителей — по периметру жилых дворов окопы ВСУ. Снова классическая модель ведения боя в населенном пункте от украинских военных.

Мы стремимся не допустить гибели мирного населения, люди сидели в подвалах и при зачистке домов, нашим бойцам приходилось также отвлекаться на это. Уточнялось, есть ли там мирное население, если оно было — выводили максимально быстро.

Пока проходим по освобожденной территории, то и дело встречаем нашу боевую авиацию. Факт, что авиация свободно заходит в черту города, говорит о том, что вся эта территория надежно зачищена.

Вертолеты заставляют смолкнуть артиллерию противника. И теперь слово за нашими расчетами самоходных установок — из укрытия выходит САУ 2С1 «Гвоздика». Самоходки поддерживают огневой натиск вертолетов, помогая нашей пехоте двигаться дальше.

А так к огневой работе уже на направлении Сватово-Кременная приступают расчеты гаубицы Д-30. Орудие заряжают, мгновенно следует выстрел.

Орудие бьет в направлении населенного пункта Торское. Здесь важное замечание, если всего неделю назад данные расчеты просто преграждали путь контратакам со стороны ВСУ, то теперь наоборот расчищают путь для нашей пехоты.

Огонь беглый, чтобы не дать вражеской пехоте опомниться! Дальше все также густым лесом подходим на максимально безопасной дистанции к переднему краю.

Слышно очень хорошо, что где-то там в дали, в лесном массиве работают стрелковые орудия, рядом также работают артиллерийские орудия. Так выглядит штурм в здешних местах.

Здесь же российские танки выходят на огневые рубежи под прикрытием нашей новейшей техники — БМПТ «Терминатор».

Объективный контроль, вражеская техника поражена, теперь слово за пехотой. На этой неделе специалисты фиксируют ощутимое продвижение российских войск сразу на нескольких участках фронта Донбасса. Оглушенные штурмом соледарских рубежей ВСУ до сих пор выглядят дезориентированными. Этим незамедлительно пользуются штурмовые группы российских подразделений — даже находясь под прицелом вражеских беспилотников.

Вот такая специфика работы здесь. Несмотря на то, что мы можем быть до сих пор под прицелом вражеского беспилотника, расчеты у орудий! Те, кто не задействованы — в укрытии. А эти парни в действии! Ведь там, за несколько километров отсюда очень сильно ждут нашу огневую поддержку.