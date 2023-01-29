Кто сильнее? Военный эксперт сравнил российский Т-90М «Прорыв» и западные танки

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Игорь Рязов
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Военный эксперт Дандыкин перечислил преимущества Т-90М «Прорыв» перед западными танками

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Все бурно обсуждают, как ситуацию в зоне СВО изменят поставки немецких Leopard и американских M1 Abrams на Украину. Не нужно делать из них бронетанковый фетиш, призвал Василий Дандыкин.

Военный эксперт Василий Дандыкин рассказал, чем отличаются поставляемые на Украину западные танки от российских. В беседе с 5-tv.ru специалист призвал не делать из британских Challenger, немецких Leopard 2 и американских M1 Abrams бронетанковый фетиш. Российский Т-90М «Прорыв» во многом лучше их.

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«Т-90М „Прорыв“ — это самый современный танк, поколения 3+. Он себя уже проявил в зоне СВО. Танк обладает меньшим весом — это плюс по маневренности. Имеет автомат заряжания, что означает более высокую скорострельность. Калибр на пять миллиметров больше. У нашего танка еще есть возможность стрелять через ствол противотанковой управляемой ракетой — тоже очень важно. У нашего дальность действия — до семи километров, а у Leopard — пять с небольшим», — рассказал Василий Дандыкин.

Однако и у западных танков есть плюсы. Так, британский Challenger (самый старый танк среди западных) обладает мощной 120-миллиметровой пушкой. Американский M1 Abrams имеет связь с космосом и управляемые снаряды. Правда, в остальном они близки по характеристикам к советским и российским танкам. Не только Т-90, но и модернизированным Т-80 и даже Т-72.

«Делать из них (западных танков — Прим. ред.) какой-то бронетанковый фетиш и говорить, что это сильно повлияет на успехи ВСУ — неправильно. Если всю разномастную бронетехнику собрать, получится более 300 единиц. Это бронетанковая дивизия или две-три танковых бригады. Так что посмотрим, как это будет. Я думаю, Leopard будут так же гореть, как горели „Тигры“ и „Пантеры“ во время Великой Отечественной войны. Все будет зависеть от мастерства наших танкистов, летчиков и противотанкистов», — подытожил военный эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, в какой срок ВСУ обучатся управлять западными танками Leopard и M1 Abrams. Известно, что они очень сложные в обслуживании. По мнению военных экспертов, не обойдется без участия натовских военнослужащих и специалистов, а также неизбежных потерь среди них.

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